Кузбасские ветераны СВО завоевали бронзу «Кубка Защитников Отечества».

Кузбасские герои завоевали бронзу на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В соревнованиях приняли участие более 100 ветеранов СВО из Сибири, включая 14 кузбассовцев. Спортсмены выступали в различных дисциплинах: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя и шоудаун.

«Кубок Защитников Отечества» - важный спортивный проект Государственного фонда «Защитники Отечества». Такие соревнования помогают ветеранам вернуться к активной жизни, укрепить физическую форму и почувствовать себя частью команды.

«Молодцы, ребята! Ваши победы - гордость Кузбасса», - отметил Илья Середюк.

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