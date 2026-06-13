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НовостиОбщество13 июня 2026 11:26

Новокузнечанин Александр Жигалов взял серебро чемпионата России по плаванию

Новокузнечанин Александр Жигалов завоевал серебряную медаль чемпионата России по плаванию
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новокузнечанин Александр Жигалов взял серебро чемпионата России по плаванию. Фото: соцсети Дениса Ильина.

Новокузнечанин Александр Жигалов взял серебро чемпионата России по плаванию. Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Новокузнечанин Александр Жигалов завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:09,60. Об этом рассказал глава Новокузнецка Денис Ильин в соцсети.

Александр выполнил квалификационный норматив и получил место в сборной на чемпионате Европы. С 31 июля по 16 августа в Париже пройдет континентальное первенство.

«Поздравляю Александра и его тренера Андрея Дорожкина с успехом. Гордимся, болеем дальше и ждем новых побед», - сказал Денис Ильин.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог в Кемерове дополнительно выделят 200 млн рублей, а также фестиваль «Прогеш» дал старт летнему сезону в Шерегеше.