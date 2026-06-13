Новокузнечанин Александр Жигалов взял серебро чемпионата России по плаванию. Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Новокузнечанин Александр Жигалов завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:09,60. Об этом рассказал глава Новокузнецка Денис Ильин в соцсети.

Александр выполнил квалификационный норматив и получил место в сборной на чемпионате Европы. С 31 июля по 16 августа в Париже пройдет континентальное первенство.

«Поздравляю Александра и его тренера Андрея Дорожкина с успехом. Гордимся, болеем дальше и ждем новых побед», - сказал Денис Ильин.

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