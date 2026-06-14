В Кемерове поймали мужчину за кражу бытовой техники из квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры украли имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские установили и задержали ранее неоднократно судимого за грабежи и кражи 36-летнего мужчину. Полицейские установили, что женщина разрешила сыну своей подруги пожить в своей пустой квартире при условии, что он будет оплачивать коммунальные услуги. Во время проживания мужчина украл телевизор, пылесос, швейную машину, электрокамин и микроволновую печь. Украденное он сдавал в комиссионный магазин и тратил полученные деньги.

Теперь против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия его заключили под стражу.

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