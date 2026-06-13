Погода в Кузбассе 14 июня 2026 года: дожди и жара до +33 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 14 июня 2026 года. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 14 июня 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град. Ночью и утром местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, местами +7…+12 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов, местами до +33 градусов. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Погода в Кемерове 14 июня 2026 года

В воскресенье, 14 июня 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +14…+16 градусов. Днем будет +24…+26 градусов. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 14 июня 2026 года

В воскресенье, 14 июня 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +16 градусов. Днем ожидается до +23 градусов. Ветер обещают юго-западный, 2 метра в секунду.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог в Кемерове дополнительно выделят 200 млн рублей, а также фестиваль «Прогеш» дал старт летнему сезону в Шерегеше.