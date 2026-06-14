Суд в Кузбассе обязал мужчину лечиться после обыска в сарае

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Мариинский городской суд вынес приговор 28-летнему местному жителю за незаконный сбор и хранение наркотиков. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина, страдающий наркотической зависимостью, собрал на одном из пустырей дикорастущую коноплю и принес ее в сарай во дворе своего дома, чтобы использовать для личных нужд.

Спустя время тайник обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза показала, что масса изъятого наркотика составила более 37 граммов, что по закону считается значительным размером.

Суд признал кузбассовца виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ и оштрафовал его на 35 тысяч рублей. Кроме того, мужчину обязали пройти 21-дневное лечение в наркологическом стационаре с последующей обязательной реабилитацией, которая может продлиться до 14 месяцев.

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