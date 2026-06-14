В Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона активности клещей в больницы Кузбасса с жалобами на укусы обратились уже 16 636 человек, среди которых 3 668 - дети и подростки. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Лабораторные исследования снятых с людей клещей показали высокий уровень их зараженности. Так, в 54,6% случаев в клещах был обнаружен возбудитель боррелиоза, в 7,4% - анаплазмоза, в 4,6% - эрлихиоза, в 2,4% - вирус энцефалита, а в 1,0% - сибирский клещевой тиф. В области уже зарегистрированы официальные случаи заболевания этими инфекциями. Пострадавшим кузбассовцам назначили экстренное профилактическое лечение и ввели иммуноглобулин.

Врачи предупреждают: вакцины защищают только от энцефалита и туляремии, поэтому при любом укусе необходимо сразу нести клеща на экспертизу.

Специалисты напоминают, что регион полностью эндемичен по клещевому энцефалиту, и случаи присасывания фиксируются на всех без исключения территориях.

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