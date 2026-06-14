Хлоргексидин вместо марганцовки: токсиколог из Кузбасса объяснил правила обработки летних травм

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Лето - пора ссадин и порезов, однако привычные нам средства из советских аптечек при неправильном использовании могут только навредить. Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов объяснил, как правильно оказывать первую помощь при травмах.

По словам специалиста, главная ошибка многих - лить йод, зеленку или спирт прямо внутрь раны. Это вызывает сильнейший химический ожог тканей, из-за чего они начинают рубцеваться и дольше заживают. Первым делом поврежденное место нужно просто промыть прохладной проточной водой без всяких антисептиков.

Перекись водорода хороша для быстрой дезинфекции и остановки крови, но для постоянного лечения она не подходит, так как замедляет восстановление кожи. Зеленку можно наносить строго вокруг раны, а от опасной и взрывоопасной марганцовки эксперт советует отказаться совсем. Для регулярной обработки лучше всего подходят водные растворы - хлоргексидин и мирамистин. Они не жгут кожу и эффективно борются с бактериями.

Токсиколог также напомнил: если рана глубже одного сантиметра, получена от ржавого предмета, воспалилась или вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться к врачу.

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