Кузбасский врач объяснил, почему донорство полезно для сдающего человека

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В честь Всемирного дня донора крови, который отмечается сегодня, главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, почему донорство незаменимо, и поделился удивительными фактами о процедуре.

Врач подчеркнул, что кровь до сих пор невозможно синтезировать искусственно - единственным ее источником остаются люди, и никакие фармацевтические технологии не способны заменить живого человека.

По словам специалиста, регулярная сдача крови очень полезна для самого донора: такие люди в среднем живут на пять лет дольше благодаря постоянному обновлению организма и регулярным медицинским обследованиям. При этом мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, а женщины - не более четырех.

К слову, за всю жизнь организм человека вырабатывает около 650 килограммов эритроцитов, которые полностью обновляются каждые 120 дней.

Примечательно, что вопреки расхожему мнению, самой распространенной группой крови в России является вторая, а не первая. Самой редкой остается четвертая отрицательная - ее обладателями являются менее 1 % населения страны.

Сиворонов напомнил, что каждая порция сданной крови разделяется на компоненты, поэтому один донор помогает сразу нескольким пациентам. Кровь и ее элементы жизненно необходимы при лечении онкологии, гемофилии, при тяжелых травмах, операциях на открытом сердце, трансплантации органов и осложненных родах.

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