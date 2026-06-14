Кузбасский ветеран СВО спас товарища на фронте и стал донором в тылу

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В преддверии Всемирного дня донора крови кузбасские ветераны спецоперации совместно с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Одним из участников акции стал ветеран Максим Фролов из Кемеровского округа. Глава региона рассказал, что для Максима всегда ориентиром был его прадед-фронтовик, поэтому после начала СВО мужчина не остался в стороне. На передовой кузбассовец проявил героизм - под огнем вытащил раненого товарища, за что получил боевую награду.

Сейчас Максим продолжает помогать людям в мирной жизни. Он завершает обучение по региональной кадровой программе «СВОи Герои. КуZбасс» и уже возглавил территориальное управление в родном округе, где занимается благоустройством поселка и решает проблемы местных жителей.

Илья Середюк подчеркнул, что активное участие ветеранов в донорском движении закономерно, ведь они защищали страну на фронте, а теперь остаются неравнодушными дома. По словам губернатора, именно на таких надежных, волевых и проверенных делом людей власти опираются в развитии Кузбасса.

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