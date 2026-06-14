Кемеровчанин угнал оставленный у библиотеки велосипед и сдал его в ломбард

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В дежурную часть обратилась 42-летняя горожанка. Она рассказала, что оставила свой транспорт возле здания библиотеки, а когда вернулась, его уже не было. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Оперативники быстро разыскали и задержали подозреваемого. Выяснилось, что нетрезвый мужчина заметил на улице чужой непристегнутый велосипед и решил этим воспользоваться. Он доехал на нем до ближайшего комиссионного магазина, сдал как собственный, а полученные деньги сразу же потратил.

Сейчас в отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За эту поездку ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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