В Новокузнецке лихач выехал на «встречку» против одностороннего движения

Фото: полиция Кузбасса.

В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали водителя автомобиля Honda, который грубо нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал аварию. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Наказать лихача помог неравнодушный горожанин. Очевидец заснял опасный маневр на камеру и прислал видеозапись в проект «Мобильный патруль».

Инцидент произошел на улице Смирнова. На кадрах отчетливо видно, как водитель иномарки едет во встречном направлении по дороге с односторонним движением, вынуждая другие машины уворачиваться от столкновения.

Дорожные полицейские быстро установили личность владельца машины и составили на него протокол. За выезд на встречную полосу нарушителю выписали штраф в размере 7 500 рублей.

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