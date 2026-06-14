В Кузбассе несовершеннолетний бесправник на мотоцикле протаранил школьницу

Фото: полиция Кузбасса.

В Кемеровском округе на территории садового товарищества вблизи поселка Ясногорский произошло серьезное ДТП с участием двух детей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Накануне около 17.15 несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла на перекрестке врезался в велосипед, на котором ехала 11-летняя девочка. В результате аварии школьница получила тяжелые травмы. Ее экстренно госпитализировали в больницу, где медики диагностировали сотрясение мозга, черепно-лицевую травму и множественные ушибы.

Дорожные полицейские выяснили, что у 15-летнего байкера нет и не могло быть водительских прав. Выяснилось, что спортивный мотоцикл подростку еще в прошлом году купили родители, которые разрешали сыну кататься на опасной технике.

За беспечность взрослых придется отвечать рублем. В отношении 47-летней матери мальчика инспекторы составили протокол за передачу управления транспорта лицу без прав - теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына, а сам питбайк уже изъяли и отправили на спецстоянку.

В полиции отметили, что семья пострадавшей девочки имеет полное право потребовать компенсацию морального и материального вреда через суд.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.