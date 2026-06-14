Сбил школьника и заявил, что нашел его в поле: в Кузбассе задержали виновника тяжелого ДТП

Фото: полиция Кузбасса.

В Топкинском округе сотрудники полиции раскрыли серьезное ДТП и задержали водителя, который пытался запутать следы и скрыть свою вину. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Авария произошла около четырех часов утра 13 июня на полевой дороге между селом Симаново и поселком Рассвет. 20-летний водитель «Нивы» столкнулся со встречным питбайком, за рулем которого находился 15-летний подросток. В результате столкновения школьник получил тяжелую травму левой ноги и множественные ушибы.

Вместо того чтобы вызвать скорую и полицию, виновник аварии решил уйти от ответственности. Он отвез раненого мальчика в больницу на попутной машине, соврав медикам, что просто нашел пострадавшего в поле. После этого парень отогнал свою «Ниву» подальше в лес и спрятал в зарослях.

Обман быстро раскрылся. Оперативники уголовного розыска нашли автомобиль и задержали самого водителя. Выяснилось, что у молодого человека никогда не было прав, его машина не застрахована, а госномера на ней оказались подложными. На нарушителя составили пять административных протоколов. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью и сопряженное с оставлением места ДТП, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ответственность понесет и семья пострадавшего подростка. За то, что школьник катался на мототехнике без прав, на его мать составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей и передачу управления транспорта лицу без прав. Сумма штрафов для нее может составить 32 тысячи рублей.

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