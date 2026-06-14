Погода в Кузбассе 15 июня 2026 года: грозы, ливни и жара до +30 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кузбасса 15 июня 2026 года ждет контрастная погода. Несмотря на жару до +30 градусов, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, грозы и ливни. Кроме того, в отдельных территориях сохраняется высокий класс пожарной опасности.

По данным синоптиков, ночью по области температура составит +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер будет северо-восточным: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах возможны ливни. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туманы.

Погода в Кемерове 15 июня 2026 года

В областной столице ночью ожидается +14...+16 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами грозу. Ночью и утром возможен туман.

Погода в Новокузнецке 15 июня 2026 года

В Новокузнецке ночью температура составит +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшие дожди, а днем возможны грозы. Ветер юго-западный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.