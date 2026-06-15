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НовостиЧто происходит15 июня 2026 0:28

За повторное вождение в пьяном виде на жительницу Кузбасса завели уголовное дело

В Юрге завели уголовное дело на женщину за повторное вождение в нетрезвом виде
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Юрге экипаж ДПС заметил «Хендай Солярис», за которым управляла 40-летняя женщина с явными признаками опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Проверка показала, что у нее нет водительских прав, а ранее она уже привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде без прав.

Теперь на женщину завели уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, ее привлекли к административной ответственности за езду без прав и отказ от медосвидетельствования.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.