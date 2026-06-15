Восемь операций: в Кузбассе спасли пациентку с гигантской кистомой яичника

Фото:соцсети Андрея Тарасова.

Чтобы спасти пациентку с гигантской кистой яичника, врачам пришлось провести восемь операций. Об этом сообщает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Почти месяц ее лечили хирурги, гинекологи и реаниматологи Кузбасской клинической больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского.

Врачи ювелирно выполнили лапаротомию, стараясь не повредить соседние органы. Однако новообразование было не единственной проблемой. Из-за предыдущих операций в брюшной полости образовались спайки, что создавало большой риск, вплоть до смертельного исхода.

После операции у пациентки возникла острая спаечная кишечная непроходимость - опасное для жизни состояние, часто встречающееся при таких патологиях. Хирурги провели резекцию тонкой кишки. Всего для спасения женщины потребовалось восемь операций. В реанимации ее состояние стабилизировали, предотвратив развитие других осложнений.

Сейчас пациентка дома. Ей предстоит реабилитация, соблюдение диеты и режима.

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