«Дроппер» из Кемерова заплатит жительнице Кузбасса 250 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Юргинская межрайонная прокуратура установила, что пенсионерка из Юрги стала жертвой телефонных мошенников. Под их влиянием она перевела 250 тысяч рублей на счет жителя Кемерова. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Злоумышленники, выдав себя за курьеров, убедили женщину, что ей пришла посылка. Они попросили сообщить пароли и перевести деньги на указанный счет. Жительница выполнила их требования.

Полиция возбудила и расследует уголовное дело. Установлен владелец счета - 19-летний житель Кемерова.

Юргинский межрайонный прокурор подал иск о взыскании с «дроппера» 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Суд удовлетворил иск полностью. Прокуратура контролирует исполнение решения.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.