В Кемерове два человека скончались от отравления за неделю

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 14 июня в отделение острых отравлений кемеровской больницы имени М. А. Подгорбунского госпитализировали 23 взрослых пациента. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Детей среди поступивших не было. Большинство пациентов уже выписали с выздоровлением, однако двоих взрослых врачам спасти не удалось - они скончались от передозировки наркотиков.

На первом месте в статистике отравлений за неделю традиционно оказался алкоголь (этанол). Вторую строчку заняли наркотические вещества, а третью - бесконтрольный прием медикаментов. Кроме того, медики зафиксировали один случай укуса змеи и один контакт с ядовитым борщевиком. При этом случаи алкогольной абстиненции и психозов в эту статистику не входят.

Врач призвал жителей региона знать меру на отдыхе, беречь детей от бытовой химии и лекарств, а при малейшем подозрении на отравление не заниматься самолечением, а сразу звонить по номеру 112.

Ранее мы писали, что в Кузбассе спасли пациентку с гигантской кистомой яичника, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.