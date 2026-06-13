Самолет получил повреждения при посадке. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 июня 2026 года в Волгоградской области самолет жестко приземлился рядом с хутором Алешкин Чернышковского района. Об этом сообщают «Городские вести».

По предварительным данным, самолет выполнял работы по обработке полей, когда совершил жесткую посадку. Воздушное судно получило механические повреждения, а пилот был доставлен в больницу с травмами.

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального управления СК России начал проверку по статье 263 УК РФ. Следователи осматривают место происшествия и выясняют причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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