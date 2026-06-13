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НовостиОбщество13 июня 2026 5:27

Самолет получил повреждения при посадке

Самолет, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Самолет получил повреждения при посадке.

Самолет получил повреждения при посадке.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 июня 2026 года в Волгоградской области самолет жестко приземлился рядом с хутором Алешкин Чернышковского района. Об этом сообщают «Городские вести».

По предварительным данным, самолет выполнял работы по обработке полей, когда совершил жесткую посадку. Воздушное судно получило механические повреждения, а пилот был доставлен в больницу с травмами.

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального управления СК России начал проверку по статье 263 УК РФ. Следователи осматривают место происшествия и выясняют причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.