В Кузбассе начали формировать запасы угля к новому отопительному сезону

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Власти Кузбасса уже сейчас начали подготовку к предстоящей зиме. Как сообщил губернатор Илья Середюк, главной темой очередного аппаратного совещания стала готовность коммунальных служб к отопительному сезону.

Глава региона поручил министерствам угольной промышленности и ЖКХ заранее определить потребности в угле для каждой территории. Массово закупать топливо кузбассовцы начнут в августе и сентябре, поэтому подготовить резервы в точках продаж нужно заблаговременно. Губернатор подчеркнул, что поставки должны быть стабильными, качественными и без очередей. Также на особом контроле будет снабжение топливом крупных предприятий теплоэнергетики.

Чтобы минимизировать риски в морозы, на ключевых объектах жизнеобеспечения региона проведут специальные учения. На них руководители и сотрудники коммунальных служб до мелочей отработают действия при возможных авариях.

Илья Середюк добавил, что общая задача для всего правительства и глав муниципалитетов - подготовить Кузбасс к холодам максимально качественно.

Ранее мы писали, что в Кузбассе спасли пациентку с гигантской кистомой яичника, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.