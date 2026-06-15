Минздрав Кузбасса: как использовать гаджеты без вреда для здоровья детей

Минздрав Кузбасса рассказал, как использовать гаджеты без вреда для детского здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гаджеты могут негативно влиять на здоровье детей. Они мешают общению, нарушают сон, вызывают раздражительность и могут привести к неврологическим проблемам, ухудшению зрения, искривлению осанки и лишнему весу. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Ведомство рекомендует ограничить время, проведенное детьми перед экраном, и поощрять физическую активность и живое общение.

Рекомендации по использованию гаджетов детьми:

Детям до пяти лет гаджеты лучше не давать. Детям пяти-семи лет можно проводить за экраном не более 20 минут. Ученикам младших классов- не более 1,5 часа. Учащимся пятых-девятых классов - до двух часов. Старшеклассникам - от 2,5 до 2 часов 50 минут.

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