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НовостиОбщество15 июня 2026 6:05

Минздрав Кузбасса: как использовать гаджеты без вреда для здоровья детей

Минздрав Кузбасса рассказал, как использовать гаджеты без вреда для детского здоровья
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Минздрав Кузбасса рассказал, как использовать гаджеты без вреда для детского здоровья.

Минздрав Кузбасса рассказал, как использовать гаджеты без вреда для детского здоровья.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гаджеты могут негативно влиять на здоровье детей. Они мешают общению, нарушают сон, вызывают раздражительность и могут привести к неврологическим проблемам, ухудшению зрения, искривлению осанки и лишнему весу. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Ведомство рекомендует ограничить время, проведенное детьми перед экраном, и поощрять физическую активность и живое общение.

Рекомендации по использованию гаджетов детьми:

Детям до пяти лет гаджеты лучше не давать. Детям пяти-семи лет можно проводить за экраном не более 20 минут. Ученикам младших классов- не более 1,5 часа. Учащимся пятых-девятых классов - до двух часов. Старшеклассникам - от 2,5 до 2 часов 50 минут.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.