Новые кресла и отремонтированный пол: в новокузнецком ДК обновили главную творческую площадку

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В поселке Притомском под Новокузнецком полностью обновили концертный зал в Доме культуры «Шахтостроитель». Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

В ходе ремонта специалисты смонтировали новый потолок, покрасили стены, отремонтировали пол в зрительном зале, а также заменили старые изношенные кресла на новые и современные.

Для Притомского этот ДК - единственное культурное пространство и место притяжения жителей. Сейчас здесь работают 20 творческих кружков и студий по хореографии, вокалу, рисованию, театральному и цирковому искусству. В них занимаются почти 200 детей и подростков в возрасте от пяти до 16 лет, а график репетиций расписан буквально с утра до вечера.

Глава города подчеркнул, что обновление зала создаст достойные условия для выступлений юных талантов, и пригласил горожан приходить на отчетные концерты, чтобы поддержать ребят.

Ранее мы писали, что в Кузбассе спасли пациентку с гигантской кистомой яичника, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.