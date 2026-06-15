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НовостиОбщество15 июня 2026 6:19

Кемеровчанин погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

После возбуждения уголовного дела кемеровчанин полностью оплатил долг по алиментам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кемеровчанин погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела.

Кемеровчанин погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на двоих детей, перечисляя лишь незначительные суммы. Этого не хватало для исполнения судебного решения. За неуплату его привлекли к административной ответственности, но это не помогло. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Из-за продолжавшегося уклонения было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». К тому моменту задолженность достигла почти 400 тысяч рублей. После допроса в рамках расследования мужчина полностью погасил долг.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.