Кемеровчанин погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на двоих детей, перечисляя лишь незначительные суммы. Этого не хватало для исполнения судебного решения. За неуплату его привлекли к административной ответственности, но это не помогло. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Из-за продолжавшегося уклонения было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». К тому моменту задолженность достигла почти 400 тысяч рублей. После допроса в рамках расследования мужчина полностью погасил долг.

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