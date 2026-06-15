Жительница Кузбасса получила срок за попытку списать многомиллионные долги в суде

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В Прокопьевске суд вынес приговор местной жительнице по уголовному делу о преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Прокопчанка умышленно создала собственную неплатежеспособность, чтобы уклониться от обязательств перед кредиторами. Следствие установило, что с марта по ноябрь 2024 года обвиняемая оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму более 5,7 млн рублей. При этом у нее изначально не было возможности выплачивать долги, да и делать этого она не собиралась - женщина сразу планировала инициировать процедуру банкротства. Получив наличные деньги, дамочка перестала вносить ежемесячные платежи и обратилась в арбитражный суд с заявлением о финансовой несостоятельности.

На заседании женщина полностью признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

На момент публикации данный приговор еще не вступил в законную силу.

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