Кемеровский предприниматель вернул сотруднику 250 тысяч рублей долга. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Рудничного района провела проверку по обращению жителя Кемерова. Выявлены нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Установлено, что мужчина с сентября 2024 года работал у индивидуального предпринимателя. При этом трудовой договор не был оформлен письменно. С ноября 2025 года работодатель начал выплачивать зарплату не полностью, ссылаясь на финансовые трудности. В результате образовалась задолженность более 250 тысяч рублей. Кроме того, индивидуальным предпринимателем специальная оценка условий труда не проводилась.

Прокуратура приняла меры: направила представление и возбудила дела об административных правонарушениях. Работодателя привлекли к ответственности по статьям. В итоге предприниматель оштрафован на 12 тысяч рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения были устранены. Работнику выплатили всю задолженность по зарплате.

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