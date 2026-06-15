В Кузбассе вырос спрос на специалистов со знанием искусственного интеллекта

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели Сибири начали активно искать сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом.

Согласно исследованию рекрутинговой платформы hh.ru, во втором квартале текущего года доля вакансий с требованием ИИ-навыков подскочила на 19% по сравнению с первым кварталом.

В Кузбассе доля «нейросетевых» вакансий пока скромная - всего 4%, однако кузбасские работодатели готовы хорошо платить за эти навыки. Например, в Новокузнецке руководителю отдела маркетинга со знанием ИИ-инструментов предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. В Кемерове старший менеджер по работе с ключевыми клиентами может рассчитывать на 130 900 рублей, а помощник интернет-маркетолога - от 60 до 100 тысяч рублей. Необычную вакансию открыли и в Гурьевске: там ИИ-редактору готовы платить до 67 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе спасли пациентку с гигантской кистомой яичника, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.