В Кузбассе завели уголовное дело на водителя, сбившего 15-летнего питбайкера

Фото: полиция Кузбасса.

История с бесправником, который покалечил подростка-мотоциклиста в Топкинском округе и пытался скрыться, получила уголовное продолжение. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Следователи официально возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла около 04.00 на полевой дороге между селом Симаново и поселком Рассвет. 20-летний водитель «Нивы» врезался во встречный питбайк, за рулем которого сидел 15-летний подросток. Получившего тяжелые травмы парня автомобилист привез в больницу на попутке, соврав медикам, что якобы нашел его раненым в поле. После этого он спрятал свою легковушку в лесу. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли машину и задержали водителя.

Ранее мы писали, что в Кузбассе начали формировать запасы угля к новому отопительному сезону, а еще в Кемерове с 20 июня начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10.