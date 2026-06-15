В Новокузнецке после капремонта открылась поликлиника №6

Фото: пресс-служба АПК.

В Новокузнецке завершился капитальный ремонт поликлиники №6 на проспекте Шахтеров, 24а, входящей в состав Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова. Поликлиника обслуживает около 27 тысяч жителей микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Работы выполнили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке «Единой России». На обновление учреждения направили 66,5 млн рублей.

В двухэтажном здании площадью 1,3 тысячи квадратных метров полностью обновили кровлю и фасады, заменили инженерные коммуникации, систему отопления и электропроводку, возвели новые перегородки. Также расширили коридоры, оборудовали комфортную зону ожидания, обновили входную группу и установили пандус с подъездом для специализированного транспорта.

Для пациентов организовали понятную навигацию, в том числе со шрифтом Брайля для слабовидящих, а также систему электронной очереди. Поликлиника полностью соответствует требованиям доступной среды для маломобильных граждан.

На первом этаже расположены регистратура, гардероб и кабинет неотложной помощи. Прием ведут терапевт, кардиолог и невролог, работает кабинет ЭКГ. В феврале 2025 года учреждение получило новый комплекс суточного мониторирования артериального давления, современные электрокардиографы, спирограф и другое оборудование.

Отдельным блоком размещен рентген-кабинет с собственной регистратурой и выдачей результатов. Также открыты кабинет медицинской профилактики, процедурная, прививочный кабинет, блок забора крови и конференц-зал для школ здоровья. На втором этаже находятся кабинеты офтальмолога, оториноларинголога и терапевтов, а в хирургическом блоке оборудованы две перевязочные.

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