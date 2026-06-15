В Кузбассе опекун обманул приемного ребенка на 123 тысячи рублей

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В Кузбассе будут судить мужчину, который украл 123 тысячи рублей, полагающихся его приемного ребенку. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Житель Новокузнецка обвиняется по статье о присвоении чужих средств. Опекаемый им подросток сменил место жительства, то есть мужчина перестал исполнять обязанности по его воспитанию. Однако об этих обстоятельствах перед органами опеки и попечительства новокузнечанин умолчал и продолжил получать государственные пособия. С октября 2024 года по октябрь 2025 года мужчина снял со счета ребенка свыше 123 тыс. рублей. Деньги потратил на личные нужды: продукты, оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Новокузнечанину грозит до 5 лет лишения свободы.

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