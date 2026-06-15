В Кузбассе определились первые стобалльники по ЕГЭ-2026

Фото: минобр Кузбасса.

В Кузбассе стали известны первые результаты ЕГЭ. 38 одиннадцатиклассника написали экзамены по химии, истории и литературе на 100 баллов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Кузбасса.

Так, наивысшего результате по химии добились 22 человека (в 2025 — 25 ), по истории — два (в 2025 году таких не было), по литературе — 14 (на пять больше, чем в прошлом году). Кроме того, большое количество ребят сдали ЕГЭ на высокие баллы (80-99 баллов): по химии - 300 человек, по истории — 297, по литературе - 98.

Всего в ЕГЭ по химии приняли участие 1534 выпускников, по истории — 1515, по литературе — 596.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также власти объяснили лимиты на бензин на АЗС.