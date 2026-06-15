Разогнался до 126 км/ч: мотоциклиста осудили в Кузбассе за гибель человека

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калтанский районный суд вынес приговор местному жителю, по вине которого в дорожной аварии погиб человек. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса. Трагический инцидент произошел 31 июля 2025 года. Нетрезвый кузбассовец сел за руль мощного спортивного мотоцикла Yamaha R6S, взяв с собой пассажира. Двигаясь по городской улице, лихач разогнался до скорости 126 км/ч и на полном ходу протаранил легковой автомобиль Vortex Estina, который в этот момент выезжал с прилегающей территории. В результате сильнейшего удара пассажир мотоцикла получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте.

Суд признал мотоциклиста виновным и отправил его на пять лет в колонию-поселение. Также мужчине запретили садиться за руль любых транспортных средств в течение двух с половиной лет.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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