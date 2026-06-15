Губернатор Кузбасса поручил наращивать поставки угля в восточном направлении

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасские угольщики с начала года отгрузили 72,3 млн тонн угля, из них в восточном направлении - 23,8 млн тонн. Это на 109 тысяч тонн больше планового задания, сообщили в пресс-службе АПК.

Губернатор Илья Середюк отметил, что это хороший результат, но нужно добиваться большего. Он поручил своему заместителю Леониду Старосвету проработать вопрос дальнейшего увеличения поставок.

«В рамках соглашения с РЖД, подписанного в феврале этого года, мы договорились: сверх гарантированных 55 миллионов тонн железнодорожники при возможности отгрузят еще 5 млн тонн. Нужно ежеквартально наращивать поставки по миллиону тонн. Если мы по итогам года достигнем показателя в 57 миллионов тонн, мы сможем на следующий год вести переговоры об увеличении лимита до 60 миллионов», — сказал глава региона.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также власти объяснили лимиты на бензин на АЗС.