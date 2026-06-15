В Кузбассе полицейские со стрельбой и погоней задерживали водителя

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В Кузбассе полицейским пришлось применить табельное оружие и физическую силу, чтобы остановить пьяного бесправника. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Все началось в Ленинске-Кузнецком, где водитель автомобиля Volkswagen Polo проигнорировал требование инспекторов об остановке и на высокой скорости попытался скрыться. Уходя от погони, нарушитель вылетел на скоростную трассу Кемерово - Новокузнецк и погнал в сторону южной столицы региона.

На помощь коллегам подключились экипажи ДПС из Белова. Гонщик грубо нарушал правила и создавал смертельную опасность для других водителей. Чтобы остановить иномарку, полицейские сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельно пробили пулями колеса легковушки.

Даже после остановки водитель отказался сдаваться и заблокировал двери изнутри. Инспекторам пришлось выбить боковое стекло и силой вытащить мужчину из салона. Алкогольное опьянение задержанного подтвердил прибор - норма была превышена более чем в шесть раз. Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель Полысаева, которого уже лишали прав за пьяную езду.

Полицейские составили на гонщика 13 административных протоколов, суд уже отправил его под арест на 10 суток. Кроме того, дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее мы писали, что в Кузбассе начали формировать запасы угля к новому отопительному сезону, а еще в Кемерове с 20 июня начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10.