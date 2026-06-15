В Кемерове благоустроили тротуар у школы

Фото: Елизавета Сергеева.

В Кемерове привели в порядок тротуар у школы №49 на участке от ул. Волгоградской, 28а до ул. Ворошилова, 3а. Об этом сообщили в городской администрации.

Тропинкой ежедневно пользовались сотни кемеровчан: не только школьники, но и взрослые, и пенсионеры. Теперь дорога до садиков, школ, поликлиники и остановок стала асфальтированной - удобной и безопасной.

Сейчас на объекте выполняют восстановление благоустройства. После чего работы будут также выполнены на технологическом проезде.

Напомним, что благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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