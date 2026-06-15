В Кузбассе мужчина повредил дверь ломбарда, пытаясь попасть внутрь

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Березовском задержали мужчину, повредившего дверь ломбарда. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло ранним утром на улице Волкова. 40-летний нетрезвый мужчина подошел к ломбарду и начал бить по входной двери. В результате повредил дверной доводчик. Испуганная работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, а дебошир между тем скрылся. Но прибывшие силовики обследовали территорию и нашли его в соседнем доме. Объяснить пояснить причину своего поступка мужчина не смог.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

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