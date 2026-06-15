Снял антикражный датчик: житель Кемерова вынес из магазина шорты за 2 тысячи рублей

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали 28-летнего мужчину, который пытался вынести на себе из магазина похищенную одежду. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Сигнал тревоги сработал в гипермаркете на проспекте Ленинградском. Покупатель выбрал джинсовые шорты стоимостью около 2 000 рублей, но вместо того, чтобы заплатить за них, снял с них антикражный датчик и надел на себя. После этого попытался покинуть магазин, не оплатив товар. Но бдительные работники обнаружили кражу.

Наряд Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также власти объяснили лимиты на бензин на АЗС.