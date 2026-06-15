Фото: архив КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове с 16 июня начнется второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Отключения горячей воды коснутся жителей части Центрального и Ленинского районов. Повозиться с чайниками и тазиками им придется до 29 июня включительно.

Кроме того, в среду, 17 июня, гидравлические испытания начнутся на правом берегу – в центральной части Кировского района. Горячую воду там отключат до 30 июня включительно.

Список домов, которые попадают в зону испытаний на втором этапе, можно найти на нашем сайте.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10 - что изменится для горожан.