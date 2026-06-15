В Кемерове двое мужчин потеряли сознание в погребе

В Кемерове спасли двух мужчин, которым стало плохо в погребе. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники МЧС спасли двух мужчин, которым стало плохо в погребе. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.

Двое кемеровчан 35 и 40 лет ремонтировали погреб в гаражном кооперативе на проспекте Химиков. Внезапно оба потеряли сознание. Оказалось, что из-за недостаточной вентиляции в помещении скопились опасные газы, и возник недостаток кислорода. К счастью, пострадавших удалось спасти. Сотрудники МЧС вынесли мужчин на поверхность и передали медикам.

В МЧС Кузбасса напомнили, что перед началом работ необходимо проветрить погреб. Кроме того, рядом должен быть человек, который сможет вызвать экстренные службы в случае беды.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10 - что изменится для горожан.