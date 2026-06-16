Мэр Новокузнецка рассказал, где в городе обновляют асфальт

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке полным ходом идут дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил в своих соцсетях мэр Денис Ильин, всего в этом году планируется обновить 25 километров дорожного полотна.

На некоторых участках работы уже практически завершены. Например, на улице Косыгина от Ильинского шоссе до кольца асфальт уже уложили. Специалисты провели проверку качества покрытия, и дорогу откроют для движения, как только будут готовы положительные результаты экспертизы.

На других ключевых точках города процесс в самом разгаре:

- на улице Промстроевской рабочие уложили выравнивающий слой асфальта и спланировали обочины. Объект готов на 36%, сдать его планируют до 27 июня;

- на улице А. Кузнецова от проспекта Дружбы до улицы Циолковского монтируют бордюрный камень. Работы выполнены на 24%, срок завершения - до 30 июня;

- на улице Куйбышева (включая мост) с 7 июня начали снимать старое покрытие с помощью фрез;

- на четной стороне проспекта Ермакова полным ходом идет установка бордюров, которую дорожники должны закончить до 31 июля.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.