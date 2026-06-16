Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+19°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 2:11

В Кемерове потратят 1,8 млн рублей на ремонт остановок общественного транспорта

В Кемерове ищут подрядчика для ремонта остановочных павильонов за 1,8 млн рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове планируют обновить остановочные павильоны общественного транспорта. Информация о поиске подрядчика для проведения работ появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, на ремонт объектов из бюджета выделено 1,8 миллиона рублей. Рабочим предстоит не просто привести в порядок конструкции, но и застеклить их прочным монолитным поликарбонатом, который защитит ожидающих транспорт горожан от ветра и дождей.

Все запланированные работы подрядчик обязан завершить до 31 августа текущего года.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.