В Кемерове потратят 1,8 млн рублей на ремонт остановок общественного транспорта

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове планируют обновить остановочные павильоны общественного транспорта. Информация о поиске подрядчика для проведения работ появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, на ремонт объектов из бюджета выделено 1,8 миллиона рублей. Рабочим предстоит не просто привести в порядок конструкции, но и застеклить их прочным монолитным поликарбонатом, который защитит ожидающих транспорт горожан от ветра и дождей.

Все запланированные работы подрядчик обязан завершить до 31 августа текущего года.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.