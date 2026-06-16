Повышенные примеси и формальдегид: чем дышали в городах Кузбасса в мае

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты по мониторингу окружающей среды опубликовали свежие данные о качестве атмосферного воздуха в крупных городах Кузбасса за май. Ситуация в трех ключевых промышленных центрах региона оказалась абсолютно разной.

В Кемерове общий уровень загрязнения воздуха оценивается как повышенный. Избыток диоксида азота экологи выявили в Рудничном и Ленинском районах. При этом концентрация формальдегида оказалась превышена сразу в трех частях города - Ленинском, Заводском и Кировском районах. В последнем также зафиксировали повышенное содержание угарного газа.

В Новокузнецке общая ситуация оценивается как тревожная - здесь уровень загрязнения воздуха признали высоким. В Заводском и Кузнецком районах экологи зафиксировали серьезное превышение фтористого водорода, а в Новоильинском, Орджоникидзевском и Центральном содержание этого вещества оказалось просто повышенным. Кроме того, в Орджоникидзевском районе воздух был перенасыщен оксидом углерода, а в Заводском и Центральном - сероводородом.

Самым чистым из исследуемых городов Кузбасса стал Прокопьевск - там общий уровень загрязнения атмосферы в мае официально признан низким.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.