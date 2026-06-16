Пять минут без дыхания: в Кузбассе врачи вернули к жизни мужчину после остановки сердца

Фото: минздрав Кузбасса.

Кузбасские медики сотворили настоящее чудо, буквально вытащив с того света 87-летнего пациента.

Как сообщили в минздраве Кузбасса, пожилой мужчина обратился в поликлинику из-за резких болей в груди, откуда его экстренно направили на госпитализацию. Однако прямо по дороге в больницу, в салоне скорой, пенсионеру стало намного хуже - его сердце полностью остановилось.

Бригада врачей немедленно зафиксировала фибрилляцию желудочков (смертельно опасное состояние) и приступила к реанимации. Благодаря быстрой и слаженной работе, а также разряду дефибриллятора на пятой минуте у пациента восстановился нормальный сердечный ритм.

Пенсионера экстренно доставили в Кузбасский кардиологический диспансер имени Л.С. Барбараша, где хирурги сразу же провели операцию. В критически суженную артерию установили два современных стента с лекарственным покрытием, восстановив нормальный кровоток.

Позже выяснилось, что мужчина перенес инфаркт уже во второй раз, причем первый он перенес на ногах и даже не обращался к врачам. Сейчас спасенный кемеровчанин чувствует себя удовлетворительно и продолжает лечение.

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