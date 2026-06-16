В Новокузнецке двое горе-мастеров обокрали квартиру своего заказчика

Фото: архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке перед судом предстанут двое местных жителей 39 и 49 лет, которые вместо ремонта квартиры обчистили жилье заказчика. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Жертвой преступления стал 40-летний горожанин, у которого пропали золотые украшения на сумму более 600 тысяч рублей. Следствие выяснило, что потерпевший нанял плиточника и со спокойной душой оставил ему ключи на время ремонта. Однако рабочий решил нажиться на чужом имуществе: он позвал своего знакомого, вместе они сделали дубликат ключа и закончили работу. Позже сообщники открыли дверь своим ключом, забрали из квартиры золото, сдали его часть в ломбард, а деньги потратили.

Полицейские быстро задержали подозреваемых и смогли вернуть законному владельцу уцелевшие украшения. Сейчас расследование уголовного дела по статье «Кража» завершено, материалы направлены в суд. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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