Заступился за дочь: суд отправил кузбассовца в колонию на полтора года

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Березовский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который тяжело ранил ножом сожителя своей дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Как установил суд, семейный конфликт разыгрался в январе 2026 года. Находясь под действием алкоголя, подсудимый решил заступиться за свою дочь. Поводом для ссоры стало неподобающее поведение ее гражданского мужа. В пылу эмоций отец схватился за нож и нанес обидчику один сильный удар.

В суде мужчина полностью признал свою вину. С учетом позиции прокурора суд назначил заботливому, но излишне агрессивному отцу полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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