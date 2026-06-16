Более 23 тысяч дополнительных выходных оплатил Соцфонд семьям Кузбасса в 2026 году

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

С начала 2026 года Отделение Социального фонда по Кузбассу направило свыше 171 миллиона рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. По данным ведомства, за этот период кузбасским семьям оплатили в общей сложности 23 639 таких дней.

Эта мера поддержки позволяет одному из работающих родителей (или опекунов) брать четыре оплачиваемых выходных дня в месяц по среднему заработку. Родители могут делить эти дни между собой.

Как пояснила управляющий Отделением СФР по Кузбассу Людмила Бабичук, эти дни можно расходовать ежемесячно или копить, чтобы один раз в год взять полноценный отпуск до 24 дней подряд, предварительно согласовав даты с работодателем. Важно помнить, что неиспользованные дни сгорают в конце года - перенести их на следующий год или заменить денежной компенсацией их нельзя.

Для оформления таких дней сотруднику нужно подать заявление в отдел кадров, приложив справку об инвалидности ребенка, свидетельство о его рождении (или паспорт) и подтверждение, что второй родитель не использовал эти выходные за текущий период.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.