Купил телефон на маркетплейсе и разбогател: кузбассовец отсудил миллион рублей за неисправный смартфон

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Кемеровский районный суд частично удовлетворил иск местного жителя к индивидуальному предпринимателю, продавшему ему некачественный смартфон. Как сообщил консультант суда Дмитрий Бакальчук, покупатель отсудил почти один миллион рублей за бракованный гаджет.

История началась с того, что мужчина приобрел на популярном маркетплейсе смартфон Apple iPhone 16 Pro Max стоимостью 193 611 рублей. Однако во время использования дорогой девайс начал сильно зависать, перегреваться во время зарядки и самопроизвольно отключаться. Претензии покупателя о возврате денег продавец проигнорировал, после чего последовало обращение в суд.

В суде маркетплейс доказал, что является лишь посредником, а не продавцом товара, поэтому всю ответственность понес поставлявший технику индивидуальный предприниматель. Независимая экспертиза подтвердила, что сбои в работе телефона вызваны заводским браком - некачественными деталями и плохой сборкой.

В итоге суд взыскал в пользу истца полную стоимость смартфона (193 611 рублей), внушительную неустойку (более 439 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей), штраф (свыше 321 тысячи рублей) и расходы на эксперта (30 тысяч рублей) - всего 994 661 рубль. Кроме того, до момента выплаты долга предпринимателю придется платить покупателю неустойку в размере 1% от стоимости телефона за каждый день просрочки.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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