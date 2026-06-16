В Кузбассе из пожара спасли семерых человек, включая троих детей

Фото: МЧС Кузбасса.

В Осинниках огнеборцы спасли семерых человек, в том числе троих детей, во время вечернего пожара в жилом доме на улице Победы. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Сигнал о происшествии поступил в понедельник вечером. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже валил густой дым, а подъезд пятиэтажки был сильно задымлен. Спасатели быстро вывели семерых жильцов, среди которых трое детей, в безопасную зону и потушили огонь. К счастью, никто из жителей не пострадал.

В результате пожара в одной из комнат обгорели мебель и бытовая техника на площади семь квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 10 спасателей и три единицы техники.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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