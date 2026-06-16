Жительница Кузбасса получила пять лет колонии за обман туристов на 1,5 млн рублей

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Мариинский городской суд вынес приговор 39-летней местной жительнице, которая обманула туристов почти на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Примечательно, что женщина проворачивала свои махинации, уже отбывая наказание за аналогичные преступления на принудительных работах в исправительном центре.

Предприимчивая сибирячка предлагала жителям Новосибирской области и Алтайского края путевки на курорты Египта и Таиланда. Получая от клиентов деньги, она лишь частично создавала видимость работы - оплачивала некоторые мелкие услуги или отправляла отдельные документы, но большую часть средств просто забирала себе. В итоге от ее действий пострадали шесть человек, а общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Суд признал женщину виновной в шести эпизодах мошенничества и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей придется полностью возместить потерпевшим весь материальный ущерб.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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