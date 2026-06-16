В Новокузнецке открыли новое футбольное поле

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке в рамках создания футбольного кластера открыто новое футбольное поле на стадионе «Запсибовец». Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Натуральный газон, прослуживший в Заводском районе 50 лет, изжил свой ресурс. Поэтому было решено заменить покрытие на искусственное. Работы начались в июле прошлого года. Специалисты выполнили систему водоотведения и послойно создали поле.

Благодаря резиновой крошке покрытие более мягкое по сравнении с натуральным, что снижает риск травм у спортсменов. Кроме того, искусственный газон позволяет продлить футбольный сезон - теперь новокузнечане смогут тренироваться на улице с апреля до поздней осени.

«Заниматься здесь будут сотни юных футболистов спортивной школы «Металлург». Первыми газон опробовали участники отборочного зонального этапа первенства России среди мальчиков до 14 лет — в турнире участвуют пять сибирских команд. Стадион сможет принимать соревнования любого уровня», - сообщил Денис Ильин.

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