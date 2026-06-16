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НовостиЧто происходит16 июня 2026 7:08

В Кузбассе мужчина угнал машину у приятеля

В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля у приятеля. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина выпивал в гостях у знакомого, а когда хозяин уснул, взял ключи от его машины Ford Focus и уехал. Проснувшийся автовладелец заметил пропажу и обратился в полицию.

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