В Кузбассе мужчина угнал машину у приятеля

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля у приятеля. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина выпивал в гостях у знакомого, а когда хозяин уснул, взял ключи от его машины Ford Focus и уехал. Проснувшийся автовладелец заметил пропажу и обратился в полицию.

Благодаря информационно-аналитической системе «Паутина» инспекторы установили маршрут передвижения иномарки и вскоре остановили автомобиль в Заводском районе. Угонщик был доставлен в отдел полиции.

На нарушителя составили административные протоколы за «пьяное» вождение без прав, а также завели уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.